So gut wie nie: Maria klettert trotz Finalpleite auf Platz 36

Mit 37 Jahren auf Platz 36: Tatjana Maria hat anderthalb Wochen nach ihrem frühen Aus in Wimbledon zwar das Finale beim WTA-125-Turnier in Newport verloren, wird aber am Montag so hoch wie noch nie in der Weltranglisten geführt. Besser platziert war eine deutsche Spielerin zuletzt vor knapp drei Jahren: Am 14. August 2022 stand Angelique Kerber in der Frühphase ihrer Babypause auf Platz 32.