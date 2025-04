Swiatek und Pegula scheitern in Stuttgart

Die Weltranglistenzweite Iga Swiatek hat beim WTA-Turnier in Stuttgart ebenso überraschend das Halbfinale verpasst wie die an Nummer drei gesetzte Jessica Pegula. Die Polin Swiatek, 2022 und 2023 Siegerin in Stuttgart, unterlag der Lettin Jelena Ostapenko 3:6, 6:3, 2:6. Für Swiatek war es die sechste Niederlage in Folge gegen Ostapenko und die erste auf Sand.