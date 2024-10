Swiatek verpflichtet Ex-Kerber-Trainer Fissette

Die Tennis-Weltranglistenerste Iga Swiatek holt sich nach einigen unerwarteten Niederlagen Unterstützung von einem erfahrenen Trainer. Die Polin arbeitet ab sofort mit dem Belgier Wim Fissette zusammen. Der 44-Jährige hatte Angelique Kerber 2018 zum Wimbledonsieg geführt, außerdem trainierte er die Grand-Slam-Champions Kim Clijsters, Wiktoria Asarenka, Simona Halep und Naomi Osaka.

"Er scheint eine tolle Einstellung, Vision und große Erfahrung auf höchstem Tennisniveau zu haben", schrieb Swiatek am Donnerstag in den Sozialen Medien. Derzeit bereite sie sich auf das Saisonfinale der besten acht Spielerinnen in Riad/Saudi-Arabien (3. bis 10. November) vor, doch ihr Blick gehe darüber hinaus.

Swiatek liegt im WTA-Ranking nur noch knapp vor Aryna Sabalenka. Nach einem enttäuschenden Sommer, in dem es für die fünfmalige Grand-Slam-Gewinnerin auf ihrer Lieblingsanlage in Roland Garros nur zu Olympiabronze gereicht hatte, trennte sich Swiatek von Trainer Tomasz Wiktorowski, der sie drei Jahre begleitet hatte. Zuletzt ließ sie "aus privaten Gründen" die Turniere in Peking und Wuhan aus. Ihr letzter Triumph liegt bereits vier Monate zurück: Anfang Juni gewann Swiatek zum vierten Mal die French Open.