Tatjana Maria im Achtelfinale von Guangzhou

Tatjana Maria hat beim Comeback der WTA-Tour in China als erste deutsche Tennisspielerin das Achtelfinale erreicht. Die 36-Jährige aus Bad Saulgau, beim Turnier in Guangzhou an Position drei gesetzt, zeigte beim 6:3, 6:0 gegen Teenager Alexandra Eala (18) von den Philippinen eine souveräne Vorstellung. Im Achtelfinale trifft Maria auf Bai Zhuoxuan (China).

Zuvor war nach Jule Niemeier (Dortmund) auch Tamara Korpatsch direkt zum Auftakt gescheitert. Die Hamburgerin unterlag Lokalmatadorin Yuan Yue 3:6, 6:7 (5:7). Am Dienstag kämpft mit Anna-Lena Friedsam (Neuwied) eine weitere Deutsche bei dem mit 259.303 Dollar dotierten Event um den Achtelfinaleinzug.

Niemeier hatte in Guangzhou am Montag gegen die Britin Harriet Dart verloren (3:6, 2:6). Dort findet das erste von sieben WTA-Turnieren in diesem Jahr in China statt. Aus Protest gegen den Umgang mit der früheren Tennisspielerin Peng Shuai, die nach Missbrauchsvorwürfen gegen einen hochrangigen Politiker für mehrere Wochen aus der Öffentlichkeit verschwunden war, hatte sich die WTA aus dem Land zurückgezogen. Im April hob die Spielerinnenorganisation ihren Bann auf.

Weiter geht es in China in der kommenden Woche in Ningbo, danach steht in Peking eines der größten Turniere in diesem Herbst an.