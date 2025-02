Tennis: Andrejewa jüngste Siegerin eines 1000er-Turniers

Tennis-Toptalent Mirra Andrejewa hat sich zur jüngsten Siegerin eines WTA-Turniers der 1000er-Kategorie gekürt. Im Alter von 17 Jahren und 299 Tagen bezwang die Russin am Samstag im Endspiel von Dubai die Dänin Clara Tauson mit 7:6 (7:1), 6:1 und feierte ihren zweiten Turniersieg auf WTA-Ebene. Die French-Open-Halbfinalistin des Vorjahres wird durch ihren Triumph am Montag erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vorstoßen.

"Ich möchte mir selbst danken", sagte Andrejewa mit einem Lachen: "Ich weiß, was ich alles durchgemacht habe. Ich will mir dafür danken, dass ich immer an mich geglaubt habe. Heute war es nicht einfach, aber ich war zu 100 Prozent da."

Die 2009 geschaffene Kategorie von 1000er-Turnieren im Frauen-Tennis umfasst die zehn prestigeträchtigsten Turniere nach den vier Grand Slams. Für Andrejewa ist es der größte Erfolg ihrer Karriere. Im Turnierverlauf hatte die 17-Jährige unter anderem die Weltranglistenzweite Iga Swiatek (Polen) und Jelena Rybakina (Kasachstan) ausgeschaltet. Ihren ersten WTA-Titel hatte sie im Vorjahr im rumänischen Iasi gefeiert.

Ihr Landsmann Andrej Rublew triumphierte derweil beim ATP-Turnier in Doha. Der Weltranglistenzehnte setzte sich im Endspiel mit 7:5, 5:7, 6:1 gegen den britischen US-Open-Halbfinalistin Jack Draper durch und feierte seinen 17. Titel auf der Tour. In Katars Hauptstadt Doha hatte Rublew bereits 2020 gewonnen. Bei einem Grand Slam kam der 27-Jährige hingegen noch nie über ein Viertelfinale hinaus.