Tennis: Barthel und Korpatsch scheitern in Prag früh

Die deutschen Tennisspielerinnen Mona Barthel und Tamara Korpatsch haben beim WTA-Turnier in Prag den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Korpatsch (Hamburg) unterlag in der ersten Runde Ena Shibahara nach drei Stunden mit 6:7 (5:7), 6:3, 5:7. Die ungesetzte Japanerin trifft nun am Mittwoch im Achtelfinale auf Ella Seidel (Hamburg).