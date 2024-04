Tennis: Frühere Weltranglistenerste Muguruza tritt zurück

Anzeige

Die frühere Weltranglistenerste Garbine Muguruza hat ihren sofortigen Rücktritt vom Tennis verkündet. Das teilte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin aus Spanien am Samstag auf einer Pressekonferenz in Madrid mit. "Ich fühle, dass ich bereit bin, mich zurückzuziehen, um ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen", sagte die 30-Jährige.

Muguruza hatte 2016 bei den French Open ihren ersten großen Turniersieg gefeiert. Ein Jahr später triumphierte sie auch in Wimbledon und übernahm wenige Wochen danach die Führung in der Weltrangliste, die sie vier Wochen halten sollte.

"Ich muss mich klar ausdrücken, denn Rücktritt ist ein sehr starkes Wort, denn ich bin dreißig, sehr jung", sagte Muguruza, die hinter der viermaligen Grand-Slam-Siegerin Arantxa Sanchez Vicario zweiterfolgreichste Spanierin ist.

Muguruzas letztes Match auf der WTA-Tour datiert vom 30. Januar 2023. Seitdem pausierte sie wegen des großen Drucks im professionellen Tennis, wie sie damals mitgeteilt hatte.