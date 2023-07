Anzeige

Qualifikantin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Prag das Achtelfinale erreicht. Die 28-Jährige aus Hamburg setzte sich in der ersten Runde gegen die Bulgarin Viktorija Tomowa mit 6:2, 6:4 durch und trifft nun auf die an Position zwei gesetzte Chinesin Zhu Lin oder Yanina Wickmayer aus Belgien. Neben Korpatsch ist in Prag aus deutscher Sicht auch noch Jule Niemeier (Dortmund) im Einsatz.