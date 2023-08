Tennis: Korpatsch im Halbfinale von Prag

Anzeige

Tennisspielerin Tamara Korpatsch darf weiter von ihrem ersten Turniersieg auf der WTA-Tour träumen. Die deutsche Qualifikantin setzte sich am Freitag im Viertelfinale von Prag gegen die an Nummer sechs gesetzte Französin Alize Cornet mit 7:6 (7:3), 6:1 durch und steht in der Runde der letzten Vier.

Die 28-Jährige aus Hamburg trifft dort auf die an Nummer vier gesetzte Tschechin Linda Noskova, die Anna Karolina Schmiedlova aus der Slowakei mit 6:0, 6:2 ausschaltete. Die zweite deutsche Teilnehmerin Jule Niemeier (Dortmund) hatte am Donnerstag in ihrem Achtelfinale gegen die Ukrainerin Katerina Baindl angeschlagen aufgeben müssen.