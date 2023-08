Tennis: Korpatsch nach Aufgabe im Viertelfinale von Prag

Anzeige

Qualifikantin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Prag das Viertelfinale erreicht. Die 28-Jährige aus Hamburg profitierte dabei von einer Aufgabe ihrer Gegnerin Yanina Wickmayer. Die Belgierin griff sich von Beginn an immer wieder an ihren offenbar schmerzenden Rücken, beim Stand von 4:0 für Korpatsch im ersten Satz beendete sie nach einer Behandlungspause schließlich das Match.

Korpatsch bekommt es in der Runde der letzten Acht mit Alize Cornet (Frankreich) oder Kaia Kanepi (Estland) zu tun. Die zweite deutsche Teilnehmerin Jule Niemeier (Dortmund) hatte zuvor in ihrem Achtelfinale gegen die Ukrainerin Katerina Baindl ebenfalls angeschlagen aufgeben müssen.