Tennis: Lys gegen Pegula chancenlos

Die deutsche Tennis-Hoffnungsträgerin Eva Lys hat eine Überraschung beim WTA-Turnier in Madrid klar verpasst. Die 23-Jährige unterlag am Freitag in der 2. Runde der Weltranglistendritten Jessica Pegula aus den USA klar mit 2:6, 2:6. In der ersten Runde hatte Lys die serbische Qualifikantin Teodora Kostovic in zwei Sätzen besiegt.