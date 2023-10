Anzeige

Tennisprofi Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Seoul ihre Auftakthürde souverän gemeistert. Die 21-Jährige aus Hamburg (WTA-Nr. 119) gewann gegen die in der Weltrangliste deutlich besser platzierte Slowakin Anna Karolina Schmiedlova (Rang 59) mit 6:2, 6:4 und trifft im Achtelfinale nun auf die an Position vier gesetzte Marie Bouzkova (Tschechien) oder Kayla Day (USA).