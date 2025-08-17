Tennis: Lys in Cleveland im Achtelfinale

Eva Lys tankt kurz vor den US Open nochmal Selbstvertrauen. Die 23-Jährige aus Hamburg gewann beim WTA-Turnier in Cleveland ihr Auftaktmatch gegen die an Position drei gesetzte Australierin Maya Joint mit 6:4, 6:4 und zog ins Achtelfinale ein. Dort trifft Lys auf Polina Kudermetowa aus Russland, die sich anschließend mit 6:4, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Katrina Scott durchsetzte.

Bei dem 250er-Turnier im US-Bundesstaat Ohio nutzte Lys nach eineinhalb Stunden ihren ersten Matchball, nachdem sie im zweiten Satz noch 1:4 zurückgelegen hatte. Zuvor hatten beide Spielerinnen bei eigenem Aufschlag immer wieder ihre Probleme. Lys, Nummer 62 der Weltrangliste, blieb aber in den entscheidenden Momenten cooler als die 18 Positionen besser platzierte Joint.

Die US Open, der letzte Grand Slam des Jahres, beginnen am 24. August.