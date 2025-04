Tennis: Lys in Madrid in Runde zwei

Die deutsche Tennis-Hoffnungsträgerin Eva Lys ist beim WTA-Turnier in Madrid ohne große Mühe in die zweite Runde eingezogen. Die 23-Jährige gewann am Mittwoch ihr Auftaktmatch gegen die sechs Jahre jüngere serbische Qualifikantin Teodora Kostovic mit 6:2, 6:2. Am Freitag (Sky) trifft Lys auf die Weltranglistendritte Jessica Pegula aus den USA.