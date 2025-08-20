Tennis: Lys steigt in Cleveland aus

Tennisprofi Eva Lys ist nach ihrem Einzug ins Viertelfinale aus dem WTA-Turnier in Cleveland ausgestiegen. Die 23 Jahre alte Hamburgerin verkündete ihre Entscheidung kurz nach dem 6:4, 6:3 im Achtelfinale gegen die Russin Polina Kudermetowa. Im Viertelfinale wäre Lys auf Kudermetowas Landsfrau Anastassija Sacharowa getroffen.

"Leider musste ich die schwere Entscheidung treffen, mich hier in Cleveland aus dem Viertelfinale zurückzuziehen", schrieb Lys in einem Instagram-Beitrag: "Im Moment muss ich auf meinen Körper hören - und manchmal verhindert eine kleine Pause eine längere." Es gehe nun "auf nach New York, um mich zu erholen und auf die US Open vorzubereiten."

Die US Open, letzter Grand Slam des Jahres, beginnen am Sonntag.