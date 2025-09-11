Tennis: Maria erreicht Viertelfinale von Guadalajara

Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier in Guadalajara das Viertelfinale erreicht. Die 38-Jährige besiegte Rebecca Marino aus Kanada mit 6:3, 7:5, ihre Gegnerin in der Runde der letzten Acht steht noch nicht fest.

Maria, die zuletzt bei den US Open in der Ersten Runde ausgeschieden war, ist die einzige Deutsche im Teilnehmerfeld in Guadalajara. Im Kampf ums Halbfinale trifft die Weltranglisten-43. nun auf die topgesetzte Belgierin Elise Mertens oder auf Elsa Jacquemot aus Frankreich.