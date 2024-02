Tennis: Maria im Achtelfinale von San Diego

Anzeige

Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in San Diego in das Achtelfinale eingezogen. Die 36-Jährige aus Bad Saulgau profitierte dabei von einer verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin Leylah Fernandez. Die an Nummer acht gesetzte Kanadierin hatte den ersten Satz nach 82 Minuten mit 7:6 (9:7) für sich entschieden. Maria war im zweiten Satz 4:0 in Führung gegangen, ehe Fernandez wegen einer Verletzung an der linken Schulter die Partie abbrach. Maria trifft in der nächsten Runde nun auf Daria Saville aus Australien.