Tennis: Maria scheitert in Toronto früh

Die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat nach ihrer Erstrundenniederlage bei den Olympischen Spielen in Paris auch bei ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour verloren. In Toronto unterlag die 36-Jährige der an Nummer elf gesetzten Ukrainerin Marta Kostjuk 0:6, 2:6 und wartet nun seit sieben Matches auf einen Sieg. In der kanadischen Metropole war sie die einzige deutsche Starterin gewesen.

Bei den Sommerspielen in Frankreich hatte Maria eine noch empfindlichere Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Maria Carle verlor sie 0:6, 0:6. Auch im Doppel war sie mit Tamara Korpatsch (Hamburg) an der Argentinierin und deren Partnerin Nadia Podoroska gescheitert - immerhin in der zweiten Runde.