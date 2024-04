Tennis: Maria scheitert zum Auftakt in Stuttgart

Anzeige

Tennisprofi Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim stark besetzten WTA-Turnier in Stuttgart ihr Auftaktmatch gegen Elise Mertens verloren und ist in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen die Belgierin unterlag die 36-Jährige in drei Sätzen 1:6, 6:4, 0:6 und verpasste damit das Zweitrundenduell mit der Weltranglistenersten und Titelverteidigerin Iga Swiatek (Polen).

Zuletzt hatte sich die Weltranglisten-66. mit der deutschen Mannschaft durch einen 3:1-Sieg gegen Brasilien für die Endrunde des Billie Jean King Cups qualifiziert. Marias Teamkolleginnen Laura Siegemund (Metzingen) und Angelique Kerber (Kiel) spielen ihre Erstrundenmatches in Stuttgart jeweils am Mittwoch. Das Finale findet am Sonntag statt.