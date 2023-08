Tennis: Niemeier in Prag im Achtelfinale

Anzeige

Tennisspielerin Jule Niemeier hat beim WTA-Turnier in Prag das Achtelfinale erreicht. Die 23 Jahre alte Dortmunderin gewann ihr Auftaktmatch am Dienstag gegen die Britin Heather Watson mit 6:2, 6:3. In der nächsten Runde trifft Niemeier auf die Ukrainerin Katerina Baindl.

Bereits am Montag hatte Tamara Korpatsch (Hamburg) den Sprung unter die besten 16 geschafft. Nach ihrem Sieg gegen die Bulgarin Viktorija Tomowa trifft die Qualifikantin im Achtelfinale auf Yanina Wickmayer aus Belgien.