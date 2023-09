Tennis: Ons Jabeur triumphiert in Ningbo

Anzeige

Die Tunesierin Ons Jabeur (29) hat beim WTA-Turnier in Ningbo/China ihren fünften Titel auf der Tennistour gewonnen. Die dreimalige Grand-Slam-Finalistin setzte sich im Endspiel gegen die 19 Jahre alte Russin Diana Schneider 6:2, 6:1 durch. Es war ihr zweiter Turniersieg in diesem Jahr nach dem Erfolg im April in Charleston/South Carolina.

Schneider verpasste dagegen ihren ersten WTA-Titel. Die deutschen Spielerinnen Tamara Korpatsch (Hamburg) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) waren in Ningbo früh ausgeschieden. Korpatsch hatte in der zweiten Runde gegen Jabeur in zwei Sätzen verloren.