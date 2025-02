Tennis: Seidel im Achtelfinale von Cluj-Napoca

Tennis-Nachwuchshoffnung Ella Seidel (19) hat im rumänischen Cluj-Napoca für eine kleine Überraschung gesorgt und das Achtelfinale erreicht. Die junge Hamburgerin setzte sich gegen die an Position acht gesetzte Lokalmatadorin Jaqueline Cristian mit 6:4, 6:2 durch und feierte in dieser Saison ihren ersten Sieg im Hauptfeld eines WTA-Turniers. In der Runde der letzten 16 trifft Seidel, die sich in Cluj erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hatte, auf die Russin Anna Blinkowa.

Die Weltranglisten-143. Seidel war in diesem Jahr bei den Australian Open und auch beim WTA-Turnier in Linz in der Qualifikation gescheitert. Gegen Cristian, Nummer 73 der Welt, spielte die 19-Jährige unbekümmert auf uns sicherte sich in beiden Sätzen ein frühes Break. Nach 100 Minuten Spielzeit nutzte Seidel ihren zweiten Matchball zum Sieg.