Tennis: Seidel im Viertelfinale von Cluj-Napoca

Tennis-Nachwuchshoffnung Ella Seidel hat im rumänischen Cluj-Napoca für die nächste Überraschung gesorgt und das Viertelfinale erreicht. Die 19-Jährige setzte sich im Achtelfinale am Donnerstag mit 6:2, 7:6 (7:5) gegen die Russin Anna Blinkowa durch und trifft in der Runde der letzten Acht auf die topgesetzte Russin Anastassija Potapowa.

Für Seidel, Nummer 143 der Welt, war es nach ihrem Erfolg am Mittwoch gegen die Rumänin Jaqueline Cristian erst der zweite Sieg im Hauptfeld eines WTA-Turniers in dieser Saison. Die junge Hamburgerin hatte sich in Cluj erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft.

Gegen Blinkowa, in der Weltrangliste 72 Positionen vor Seidel platziert, legte die 19-Jährige furios los, führte nach nur rund 20 Minuten mit 5:0 und holte sich wenig später den ersten Satz. Im Tiebreak des ausgeglichenen zweiten Durchgangs behielt Seidel dann die Nerven und nutzte ihren ersten Matchball zum Sieg.