Tennis: Shootingstar Mboko im Finale von Montreal

Kanadas Tennis-Shootingstar Victoria Mboko hat bei ihrem WTA-Heimspiel in Montreal ihren Siegeszug fortgesetzt und das Finale erreicht. Die 18-Jährige setzte sich im Halbfinale gegen die ehemalige Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) mit 1:6, 7:5 und 7:6 (7:4) durch.

Die Kanadierin, die mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen war, trifft nun im Endspiel auf die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka. Die Japanerin gewann ihr Halbfinale gegen Clara Tauson aus Dänemark 6:2, 7:6 (9:7) und strebt ihren ersten Toursieg seit 2021 an.

Auch ein Sturz im dritten Satz und Schmerzen am Handgelenk konnten Mboko nicht stoppen. "Leider bin ich gestürzt, aber alle haben mich unterstützt und angetrieben", sagte sie strahlend. Nun könne "alles passieren", fügte sie unter dem Jubel der Fans an. Mboko hatte im Achtelfinale bereits die Weltranglistenzweite Coco Gauff mit 6:1, 6:4 besiegt.