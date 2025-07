Tennis: Siegemund besiegt Maria in Montreal

Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund (Metzingen) hat in einem eisenhart umkämpften Duell der beiden besten deutschen Tennisspielerinnen die zweite Runde des Masters-Turniers im kanadischen Montreal erreicht. Die 37-Jährige bezwang Tatjana Maria (Bad Saulgau) am Montag in einer dreieinhalbstündigen Hitze- und Slice-Schlacht 7:5, 6:7 (6:8), 7:6 (7:2) - sie verdiente sich damit eine Wimbledon-Revanche gegen Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus den USA.

Siegemund, Nummer 54 der Weltrangliste, entschied den engen ersten Satz gegen Maria (Nummer 41) vor wenigen Zuschauern nervenstark für sich - vor allem dank deutlich mehr Gewinnschlägen und einer klar besseren Quote beim ersten Aufschlag. Den zweiten Satz verlor sie in der heißen Mittagssonne auf dem blauen Hartplatz nach vier Matchbällen, im dritten packte sie trotz erheblicher Aufschlagprobleme doch noch zu. Mehr als 100-mal kam Siegemund insgesamt ans Netz. In Wimbledon hatte sie Keys in der Runde der letzten 32 überraschend klar mit 6:3, 6:3 besiegt.

Maria (37) hingegen hatte sensationell das Vorbereitungsturnier im Londoner Queen's Club gewonnen, war in Wimbledon aber in der ersten Runde ausgeschieden. Zuletzt scheiterte die deutsche Nummer eins auch in Washington an der ersten Hürde.