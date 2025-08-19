Tennis: Swiatek feiert Cincinnati-Premiere

Tennis-Star Iga Swiatek hat zum ersten Mal das WTA-Turnier in Cincinnati gewonnen. Die Wimbledonsiegerin aus Polen setzte sich im Endspiel am Montag (Ortszeit) 7:5, 6:4 gegen die Italienerin Jasmine Paolini durch und sicherte sich bei der Generalprobe für die US Open damit ihren elften Titel bei einem WTA-1000-Event.

In einem intensiven Finale nutzte die viermalige French-Open-Siegerin sechs von zehn Breakchancen und blieb während des gesamten Turniers ohne Satzverlust. "Es ist immer schwierig in Cincy", sagte Swiatek im Anschluss dem Tennis Channel. "Das gibt mir Selbstvertrauen", ergänzte sie mit Blick auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, das am Sonntag in New York beginnt.

Mit dem Erfolg setzt die 24-Jährige ein erfolgreiches Jahr fort. In der Weltrangliste verkürzte sie den Rückstand auf Spitzenreiterin Aryna Sabalenka, die in Cincinnati im Viertelfinale gescheitert war. "Nicht alles war perfekt, aber mental war ich da, um mein bestes Tennis zu spielen", sagte Swiatek. "Wir haben viel mental gearbeitet. Ich war sehr gefasst und konstant in meinem Denken."

Paolini konnte der Favoritin nur phasenweise Paroli bieten. Nach einem Fehlstart lag Swiatek zunächst 0:3 hinten, drehte den ersten Satz jedoch durch fünf Spielgewinne in Serie. Den zweiten Satz entschied die US-Open-Siegerin von 2022 nach einem umkämpften Verlauf mit dem dritten Matchball und machte ihren 24. Karrieretitel perfekt.