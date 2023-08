Tennis: Titel für Pegula und Sinner

Anzeige

Die Amerikanerin Jessica Pegula hat sich auf beeindruckende Art und Weise den Sieg beim WTA-Turnier in Montreal gesichert. Im Finale bezwang sie Ludmilla Samsonowa (Nr. 15) in nur 49 Minuten mit 6:1, 6:0 und triumphierte zum zweiten Mal bei einem WTA-Turnier der 1000er-Kategorie.

Zwei Wochen vor Beginn der US Open in New York unterstrich Pegula damit ihre starke Form. Im Halbfinale hatte sie die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek ausgeschaltet.

Unterdessen gewann der Italiener Jannik Sinner in Toronto seinen ersten Titel bei einem ATP-Masters. Er bezwang im Finale den Australier Alex de Minaur 6:4, 6:1 und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. Bei seinen bisherigen Finalteilnahmen beim Masters in Miami 2021 und 2023 hatte er jeweils verloren.

Bei dem Turnier in der kanadischen Metropole war Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der an Position 13 gesetzte Hamburger war gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina chancenlos gewesen.