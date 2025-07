Venus Williams: Comeback in Washington - und dann in New York?

16 Monate nach ihrem letzten offiziellen Match und einer späteren Gebärmutteroperation gibt die frühere Tennis-Weltranglistenerste Venus Williams beim Turnier in Washington D.C. mit 45 Jahren ihr Comeback auf der WTA-Tour. Am Montagnachmittag Ortszeit bestreitet die fünfmalige Wimbledonsiegerin im US-Duell mit Peyton Stearns das erste Hauptrunden-Spiel seit ihrem Auftakt-Aus im März 2024 in Miami.

Bezüglich ihrer Ziele für die nähere Zukunft gab sich Williams in einer Medienrunde vor dem ersten Aufschlag in der US-Hauptstadt geheimnisvoll zugeknöpft und schürte damit Spekulationen über eine Rückkehr auch zu den bald anstehenden US Open in New York. "Im Moment bin ich bei diesem Turnier. Aber wer weiß: Vielleicht kommt ja noch etwas anderes, doch ich lasse mir nicht in die Karten schauen", sagte die Olympiasiegerin von 2000: "Ich glaube, dass ich weiß, was ich tun möchte, aber ich möchte nicht unbedingt darüber sprechen."

Washington ist das erste Hartplatz-Vorbereitungsturnier für die US Open ab 24. August. Beim traditionell letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres war die ältere Schwester der früheren Topspielerin Serena Williams bei ihren drei bislang letzten Auftritten in Flushing Meadows zwischen 2020 und 2023 jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. 2000 und 2001 dagegen hatte die Kalifornierin in New York den Titel gewonnen.