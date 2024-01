Vor Australian Open: Siegemund und Altmaier gut in Form

Anzeige

Die deutschen Tennisprofis Laura Siegemund (Metzingen) und Daniel Altmaier (Kempen) präsentieren sich kurz vor Beginn der Australian Open in guter Form. Siegemund wie auch Altmaier zogen bei ihren Vorbereitungsturnieren auf das erste Major des Jahres ins Viertelfinale ein.

Siegemund gewann in Adelaide 6:4, 7:5 gegen die Rumänin Ana Bogdan. Altmaier setzte sich in Auckland/Neuseeland 7:6 (11:9), 7:5 gegen den an Nummer vier gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime durch. Dagegen ist Tatjana Maria (Bad Saulgau) im australischen Hobart deutlich im Achtelfinale an Wiktorija Tomowa aus Bulgarien gescheitert. Maria unterlag 0:6, 1:6.

Die Australian Open in Melbourne beginnen am Sonntag.