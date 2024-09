Weltranglisten-595. sorgt für Aufsehen in China

Erstaunlicher Höhenflug der Nummer 595 der Welt: Die Chinesin Zhang Shuai sorgt beim WTA-Turnier in Peking weiter für Aufsehen. Die 35-Jährige, die zum Turnier-Auftakt nach zuvor 24 Niederlagen in Serie ihr erstes Einzelmatch seit Januar 2023 gewonnen hatte, überraschte nun die US-Open-Halbfinalistin Emma Navarro.

Zhang bezwang die zwölf Jahre jüngere US-Amerikanerin glatt 6:4, 6:2 und riss danach jubelnd die Arme in die Höhe. Zhang, die 2016 bei den Australian Open und drei Jahre später in Wimbledon jeweils das Viertelfinale erreichte, war lange von Verletzungen ausgebremst worden. Nun will die Wildcard-Starterin ihren überraschenden Lauf weiter fortsetzen.