WTA in Guangzhou: Seidel scheitert in Runde eins

Tennisspielerin Ella Seidel ist beim WTA-Turnier im chinesischen Guangzhou bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 19 Jahre alte Hoffnungsträgerin wehrte am Dienstag gegen die in der Weltrangliste 46 Plätze hinter hier rangierende Mananchaya Sawangkaew aus Thailand sieben Matchbälle ab, musste sich am Ende aber doch 1:6, 6:2, 2:6 geschlagen geben.

Für Seidel war es in Guangzhou die zweite Niederlage gegen Sawangkaew innerhalb von zwei Tagen. Nachdem sie der Thailänderin am Montag mit 1:6, 3:6 unterlegen war, hatte sie es als Lucky Loser doch noch ins Hauptfeld geschafft. Nach Seidels Ausscheiden ist keine Deutsche mehr im Turnier. Zuletzt hatte sie in Ningbo erstmals seit Ende Juli wieder ein Match auf der Tour gewonnen. Der nächste Achtelfinaleinzug blieb nun aus.