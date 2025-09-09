WTA: Maria im Achtelfinale von Guadalajara

Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat sich beim WTA-Turnier in Guadalajara nach ihrem Erstrunden-Aus bei den US Open erfolgreich zurückgemeldet. In Mexiko zog die 38-Jährige durch einen 6:4, 6:2-Auftakterfolg gegen die Türkin Zeynep Sönmez ins Achtelfinale ein.

Als Nummer sechs der Setzliste trifft die einzige Deutsche im Teilnehmerfeld in der Runde der besten 16 entweder auf die Kanadierin Rebecca Marino oder Martina Trevisan aus Italien.