WTA: Star-Besetzung in Berlin - Wildcard für Lys

Star-Besetzung im Steffi-Graf-Stadion: Kurz vor dem Rasen-Grand-Slam in Wimbledon treten 17 der derzeit besten 18 Spielerinnen der WTA-Weltrangliste bei den Tennis Open in Berlin an. Angeführt wird das Feld von der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka, auch die deutsche Nummer eins Eva Lys ist dank einer Wildcard dabei. Bei dem äußerst prominent besetzten Rasenturnier kämpfen vom 14. bis 22. Juni 28 Spielerinnen im Einzel-Hauptfeld sowie 16 Doppelpaare um Weltranglistenpunkte.