WTA-Turnier in Cluj: Korpatsch gewinnt ersten Tour-Titel

Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat bei den Transylvania Open in Cluj-Napoca den ersten WTA-Titel ihrer Karriere gewonnen. Die 28-Jährige setzte sich im Finale mit 6:3, 6:4 gegen Elena Gabriela Ruse aus Rumänien durch und macht durch den Triumph in der Weltrangliste von Platz 105 einen großen Sprung nach vorne.

Anders als im Halbfinale beim deutschen Duell gegen Eva Lys fand Korpatsch im Endspiel gegen Lokalmatadorin Ruse zu Beginn gar nicht gut in die Partie und kassierte gleich in den ersten drei Spielen zwei Breaks zum 0:3-Rückstand. Doch dann drehte die Hamburgerin eindrucksvoll auf und entschied den ersten Satz mit sechs gewonnenen Spielen in Folge für sich.

Zu Beginn des zweiten Satzes gelang es der Weltranglisten-188. Ruse dann aber, den Lauf der Deutschen zu durchbrechen und bis zum 2:2 dranzubleiben. Mit drei gewonnenen Spielen in Serie setzte sich Korpatsch dann erneut ab, verpasste aber mit eigenem Aufschlag eine frühere Entscheidung. Nach 1:50 Stunden nutzte sie schließlich ihren ersten Matchball zum Turniersieg.