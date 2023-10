Zhengzhou: Erstrunden-Aus für Maria - Siegemund weiter

Anzeige

Tatjana Maria (36) ist beim WTA-Turnier im chinesischen Zhengzhou mit einem bitteren Deja-vu bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Wie schon zwei Wochen zuvor in Tokio musste sich die derzeit einzige deutsche Tennisspielerin unter den Top 100 der Weltrangliste zum Auftakt erneut Ludmila Samsonowa klar in zwei Sätzen geschlagen geben, am Dienstag verlor Maria (WTA-55.) mit 3:6, 3:6.

Im Achtelfinale hat nun allerdings Laura Siegemund die Chance, es gegen die an Position elf gesetzte Russin besser zu machen. Die 35-Jährige aus Metzingen, die sich in Zhengzhou durch die Qualifikation gekämpft hatte, fordert Samsonowa nach ihrem 6:2, 6:3 in der ersten Runde gegen die Chinesin Zhu Lin heraus.