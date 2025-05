Sabu: Wrestling, Alkohol und Drogen

Seit 1985 bestritt Sabu Kämpfe und stieg in den Ring. Trainiert wurde der ehrgeizige Athlet vom legendären Onkel "The Sheik". Vor allem in den 90er-Jahren begeisterte der Wrestler mit spektakulären Einlagen. Sein größter Kampf fand am 9. August 1997 statt.

Damals traf er auf Terry Funk. Statt Ringseilen wurde Stacheldraht angebracht. Im Kampf riss sich Sabu den Oberarm auf. Blut strömte aus der Wunde, das Fleisch hing heraus. Der Kämpfer dachte aber nicht ans Aufgeben, klebte die Wunde mit Tape eigenhändig zusammen.

Sein Leben war geprägt von Wrestling - aber auch von Drogen- und Alkoholkonsum. Nun nimmt die Karriere, drei Wochen nach seinem letzten Kampf, ein trauriges Ende.