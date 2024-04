Nach Bundesliga-Rückzug: Vilsbiburg in 2. Bundesliga Pro

Anzeige

Die Roten Raben Vilsbiburg werden nach ihrem Rückzug aus der Volleyball Bundesliga (VBL) zukünftig in der 2. Bundesliga Pro antreten. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. In der vergangenen Woche hatten die Bayern mitgeteilt, dass sie für die Saison 2024/25 keinen Lizenzantrag in der obersten Spielklasse beantragen werden.

"Nachdem bekannt wurde, dass die 1. Damenmannschaft der Roten Raben Vilsbiburg aus der 1. Bundesliga aussteigt, war die Enttäuschung groß", sagte Präsident Helmut Haider: "Doch bald sah man in der Zukunftsperspektive – Einbinden des Nachwuchses, vor allem aus dem eigenen Internat – eine große Chance, in nicht allzu ferner Zeit wieder aufzusteigen. Wir Roten Raben sehen mit Zuversicht der Zukunft entgegen."

Seit 2001 spielten die Roten Raben ununterbrochen in der ersten Liga, 2008 und 2010 gewannen sie jeweils den Meistertitel. In der aktuellen Saison war Vilsbiburg Ende März im Viertelfinale der Play-offs am SSC Palmberg Schwerin gescheitert.