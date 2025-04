Serienmeister geschlagen: Dresden erreicht VBL-Finale

Der Dresdner SC hat den Serienmeister Allianz MTV Stuttgart gestoppt und ist in das Finale der Volleyball Bundesliga (VBL) eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl setzte sich am Mittwoch im entscheidenden dritten Spiel der Halbfinalserie 3:1 (25:18, 23:25, 26:24, 25:21) bei den Schwäbinnen durch. Im Endspiel wartet nun der SSC Palmberg Schwerin, der in der Hauptrunde den ersten Platz belegt hatte.