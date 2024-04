USC Münster: Pack neuer Cheftrainer

Anzeige

Nach der Trennung von Lisa Thomsen übernimmt Matthias Pack die Volleyballerinnen des USC Münster als neuer Cheftrainer. Der 38-jährige Österreicher hatte bislang beim Bundesligisten als Assistenzcoach an Thomsens Seite gearbeitet.

"Das Gesamtkonzept hat mich hier überzeugt. In meiner Prioritätenliste stand die Rückkehr in die Rolle des Cheftrainers weit oben. Ich wollte außerdem ein Team haben, das in der ersten Liga mitspielt", so Pack: "Es ist sehr cool, dass das in Münster sehr gut passt. Hier kenne ich die Strukturen und die Menschen."

Der USC hatte Anfang des Monats die Trennung von Thomsen bekannt gegeben, das Trainerteam sollte wegen der angespannten finanziellen Lage von drei auf zwei Personen reduziert werden. Pack wird von Kiyarash Maleki (31) unterstützt, der Co-Trainer bleibt.