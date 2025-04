VBL: Schwerin gewinnt Auftakt gegen Dresden

Der SSC Palmberg Schwerin hat in der Finalserie der Volleyball Bundesliga (VBL) den ersten Sieg gefeiert. Die Gewinnerinnen der Hauptrunde setzten sich im Auftaktduell gegen den Dresdner SC mit 3:0 (25:23, 26:24, 25:22) durch. Spiel zwei findet am Mittwoch (19 Uhr/Dyn) in Dresden statt.

"Die Emotionen sind unbeschreiblich. Wir wollten unbedingt zeigen, dass die Halle hier uns gehört", sagte Leana Grozer, die vor den Augen ihres Vaters Georg zum MVP des Spiels gewählt wurde, bei Dyn: "Wir sind überglücklich."

Schwerin wartet seit 2018 auf den erneuten Triumph in der VBL. Derweil will der DSC nach dem Pokalsieg Anfang März in Mannheim das nationale Double gewinnen. Auf dem Weg ins Endspiel hatte die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl im Halbfinale Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart geschlagen und dafür gesorgt, dass erstmals seit vier Jahren ein neuer Meister bei den Frauen gekürt wird.