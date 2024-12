Volleyball: Dresden löst Vertrag mit Zatkovic auf

Bundesligaspitzenreiter Dresdner SC muss in Zukunft ohne die slowenische Volleyball-Nationalspielerin Eva Zatkovic auskommen. Die Diagonalangreiferin, die erst im Sommer zum Ex-Meister gekommen war, bat aus "persönlichen Gründen um die vorzeitige Vertragsauflösung", wie der Verein am Freitag mitteilte. Zatkovic (23) war aus Italien nach Dresden gewechselt, ihr Vertrag lief ursprünglich über ein Jahr. Meist war sie über Kurzeinsätze nicht hinausgekommen.

"Es war keine einfache Entscheidung, Eva ziehen zu lassen. Sie hat uns, insbesondere im Doppelwechsel sehr geholfen und war eine wichtige Spielerin im Trainingsprozess", sagte Trainer Alexander Waibl: "Allerdings glaube ich, dass unzufriedene Spielerinnen auf Dauer dem Teamklima abträglich sind, weshalb wir uns zur Vertragsauflösung entschlossen haben. Nun gilt es, die Lücke zunächst intern zu schließen und intensiv nach einem Ersatz zu suchen."

Dresden führt die Tabelle vor dem Meister Allianz MTV Stuttgart an und steht auch im Pokalfinale. Am 2. März geht es in Mannheim gegen den USC Münster um den Titel. Am Samstag (17.45 Uhr/Dyn) steht das Topspiel gegen den Tabellendritten SSC Palmberg Schwerin an.