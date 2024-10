Volleyball: Stuttgart verlängert mit Meister-Trainer Bitter

Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters Allianz MTV Stuttgart können auch in Zukunft auf Trainer Konstantin Bitter bauen. Der 34-Jährige verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2027. Bitter hatte die Mannschaft zur Saison 2023/2024 übernommen und sie gleich zum nationalen Triple aus Meisterschaft, DVV-Pokal und Supercup sowie ins Viertelfinale der Champions League geführt.

"Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung haben wir die wohl wichtigste Position im sportlichen Bereich für die kommenden Jahre besetzt", sagte Geschäftsführer Aurel Irion. Die vergangene Saison sei "etwas ganz Besonderes" gewesen, die weitere Zusammenarbeit sei daher "nur eine logische Konsequenz".

"Ich bin überzeugt, dass wir trotz all der Erfolge der letzten Jahre weiterhin nach vorne schauen müssen und uns gerade auch in diesen nicht ganz einfachen Zeiten weiterentwickeln müssen, um als einer der Leuchttürme Deutschlands voranzugehen", sagte Bitter, der mit den Stuttgarterinnen auch in die laufende Saison mit dem Supercup-Sieg gestartet war.