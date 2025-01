Volleyball: Stuttgart verlängert mit Nationalspielerin Kästner

Frauen-Volleyballmeister Allianz MTV Stuttgart setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Nationalspielerin Pia Kästner. Wie der Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, verlängerte Deutschlands Volleyballerin des Jahres ihren ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2026. Die 26-Jährige war erst Mitte Dezember nach Stuttgart zurückgekehrt.

"Pia ist während dieser Saison zu uns gestoßen und hat vom ersten Tag gezeigt, dass sie nicht nur als Spielerin auf dem Feld, sondern vor allem auch als Mensch eine Bereicherung für uns ist", sagte Stuttgarts Trainer Konstantin Bitter: "Sie bringt neben ihrer großen Erfahrung auch viel Energie und Emotionen aufs Feld. Das macht sie zu einer sehr wertvollen Spielerin für uns und einer wichtigen Bezugsperson zwischen Mannschaft und mir."

Kästner hatte bereits von 2017 bis 2021 für Stuttgart gespielt. Nach den Stationen ASPTT Mulhouse in Frankreich und SSC Palmberg Schwerin stand im vergangenen Sommer eigentlich ein neues Kapitel bei Megabox Volley Vallefoglia in Italien an. Massive Beschwerden mit der Bandscheibe zwangen die 123-malige Nationalspielerin zu einer Operation, der Vertrag wurde aufgelöst. Wenige Monate später folgte dann das Comeback bei den Schwäbinnen.