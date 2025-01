Baden Volleys und Trainer Bonelli beenden Zusammenarbeit

Die Baden Volleys SSC Karlsruhe und Cheftrainer Antonio Bonelli gehen nach der Saison getrennte Wege. Das teilte der Verein aus der Volleyball Bundesliga (VBL) am Donnerstag mit. Der Nachfolger des 46-Jährigen steht noch nicht fest.

"Diese Entscheidung ist das Ergebnis reiflicher Überlegungen und Gespräche, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt waren", sagte Bonelli. Mit dem Trainer habe der Verein "das bislang wichtigste Kapitel unserer Erfolgsgeschichte geschrieben", erklärte der sportliche Leiter Diego Ronconi. Nun wolle man aber "frische Impulse setzen, um den bevorstehenden Umbruch nach dieser Saison zu meistern und den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen".

Bonelli hatte die Baden Volleys 2019 als Cheftrainer übernommen und mit dem Team 2022 sowie 2023 die Zweitliga-Meisterschaft gefeiert. 2023 führte er die Karlsruher zudem in die Bundesliga, zu den größten Erfolgen in seiner Amtszeit zählen das Erreichen der Play-offs in der Premierensaison sowie das Viertelfinale des DVV-Pokals 2024.