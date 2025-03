Bis 2028: Trainer Banks bleibt bei den BR Volleys

Trainer Joel Banks hat kurz vor dem Start der Play-offs seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Berlin Recycling Volleys verlängert. Wie der Serienmeister der Volleyball-Bundesliga (VBL) am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der Engländer ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier. Seit seinem Amtsantritt zur Saison 2023/24 gewann der 49-Jährige alle nationalen Titel mit den BR Volleys.

"Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, für den Klub zu arbeiten und diesen zu repräsentieren. Ich möchte daran mitwirken, hier weiterhin etwas aufzubauen und zu entwickeln", sagte Banks, der ab dem Sommer auch die niederländische Nationalmannschaft betreuen wird: "Ich glaube, die drei Jahre bieten die langfristige Perspektive, um nächste Schritte zu gehen."

Die Volleys, die sich in dieser Saison bereits den DVV-Pokal gesichert haben und jetzt den neunten Meistertitel in Serie gewinnen wollen, starten am Sonntag (15 Uhr/Dyn) mit einem Heimspiel gegen die Energiequelle Netzhoppers Königs Wusterhausen in die Play-offs. Als Hauptrundensieger gilt Berlin wieder als Topfavorit in der K.o.-Phase.