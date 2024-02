BR Volleys in Karlsruhe vor nächster schwerer Aufgabe

Anzeige

Der deutsche Serienmeister BR Volleys steht in der Zwischenrunde der Volleyball Bundesliga (VBL) vor der nächsten schweren Auswärtspartie bei einem Aufsteiger. Die Baden Volleys SSC Karlsruhe, Sieger von vier der letzten sechs Partien, seien "besonders zu Hause echte Kämpfer", sagte Berlins Trainer Joel Banks: "Entsprechend müssen wir auf Widerstand eingestellt sein."

Die unerwartete "Backpfeife" beim ASV Dachau (2:3) vor einer Woche haben die Volleys nach eigener Aussage verdaut: "Wir haben den Ausrutscher gegen Dachau besprochen und wieder eine andere, positive Körpersprache an den Tag gelegt", sagte Banks: "Die Reaktion und das Ergebnis gegen Freiburg stimmten", fügte der Brite nach dem jüngsten 3:0-Heimerfolg hinzu. Entsprechend klar sei das Ziel: die Tabellenführung vor den Helios Grizzlys Giesen behaupten.

Personell spricht in der Karlsruher Lina-Radke-Halle (Samstag, 20.00 Uhr/Dyn) einiges für einen Erfolg des Pokalsiegers aus der Hauptstadt. Die Berliner müssen lediglich auf Mittelblocker Nehemiah Mote verzichten: "Die nächste lange Busfahrt wäre für den Heilungsprozess seiner Rückenbeschwerden nicht förderlich", sagte Banks. Dafür stößt mit Nationalspieler Tobias Krick ein adäquater Ersatz in der Mitte zurück zum Team. Der Vize-Europameister hatte sich zuletzt aus privaten Gründen in der hessischen Heimat aufgehalten.