Friedrichshafen verpflichtet Mittelblocker Kunstmann

Der VfB Friedrichshafen hat für die kommende Saison Mittelblocker Louis Kunstmann verpflichtet. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, kehrt der 24-Jährige, der zuvor bereits für die United Volleys Frankfurt aktiv war, von der kanadischen University of Calgary in die Volleyball Bundesliga (VBL) zurück. Kunstmann erhält beim ehemaligen Serienmeister einen Zweijahresvertrag.

"Louis bringt enormes Potenzial, Spielverständnis und großen Fleiß mit", sagte Sportdirektor Radomir Vemic: "Er kann unser Spiel auf viele Arten bereichern."

In der College-Liga wurde Kunstmann in der vergangenen Saison ins "All-Canadian-Team" gewählt, in Deutschland erhofft er sich nun eine "starke Saison" für den "Traum" Nationalmannschaft. Dort würde er auf seinen jüngeren Bruder Joscha treffen, der seit 2023 ebenfalls im Mittelblock für die SVG Lüneburg spielt.