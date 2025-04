VBL: BR Volleys gewinnen Spiel eins gegen Lüneburg

Die Berlin Recycling Volleys haben das erste Duell in der Finalserie gegen die SVG Lüneburg klar gewonnen und den neunten Titel in Serie fest im Blick. Zum Auftakt setzte sich der Dominator der Volleyball Bundesliga (VBL) souverän mit 3:0 (25:17, 25:21, 25:19) durch. Spiel zwei findet am Donnerstag (19 Uhr/Dyn) in Lüneburg statt.

Die SVG, die Berlin in der Hauptrunde die einzige Niederlage zugefügt und auch in der Champions League aus dem Wettbewerb geworfen hatte, steht erstmals im Finale der VBL. Im Halbfinale hatten die Lüneburger den VfB Friedrichshafen bezwungen und damit verhindert, dass sich die Häfler und die BR Volleys zum zwölften Mal in Folge im Endspiel gegenüberstehen. Der bislang letzte Meister, der nicht aus Berlin oder Friedrichshafen kam, war 1997 die SV Bayer Wuppertal.