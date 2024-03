Volleyball: Meister Berlin bleibt auf Final-Kurs

Anzeige

Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys hat auch das zweite Spiel im Halbfinale der Play-offs für sich entschieden. Die Berliner gewannen bei der SVG Lüneburg mit 3:1 (25:22, 25:17, 21:25, 31:29) und haben nun beste Chancen auf den Einzug ins Finale - insgesamt werden drei Siege benötigt.

Einfach machten es die Lüneburger dem Meister vor allem in den letzten beiden Sätzen nicht - doch nach langem Hin und Her setzte sich die Mannschaft um Nationalspieler und Kapitän Ruben Schott um zwei Punkte durch. Bereits am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr/Dyn) könnte das Team von Trainer Joel Banks das Finale klarmachen.

Am Abend müssen die Helios Grizzlys Giesen im zweiten Halbfinale noch beim früheren deutschen Serienmeister Friedrichshafen ran. Das erste Spiel hatte Giesen mit 3:2 gewonnen.