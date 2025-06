Volleyball: Nationalspieler Peter verlängert in Friedrichshafen

Volleyball-Nationalspieler Tim Peter bleibt dem Bundesligisten VfB Friedrichshafen erhalten. Wie der Verein vom Bodensee am Mittwoch mitteilte, verlängerte der 27 Jahre alte Außenangreifer seinen Vertrag und schlägt ein weiteres Jahr für den VfB auf.

"Ich bin überzeugt von der Mannschaft, die wir haben werden, und möchte ein Teil dieses Erfolgs sein. Die Bedingungen in Friedrichshafen sind ideal, um sich weiterzuentwickeln und ambitionierte Ziele zu verfolgen", sagte Peter, der in seine vierte Saison in Friedrichshafen geht.

Die vergangene Spielzeit war dabei nicht nach Plan verlaufen. Nach seinem Wechsel zu Stade Poitevin Volley-Ball in Frankreich bekam er weniger Spielzeit als erwartet. Als der VfB aufgrund zahlreicher Verletzungen Verstärkung brauchte, kehrte Peter zurück. Eine Wadenverletzung zwang ihn während der Play-offs aber größtenteils auf die Bank.

Mit dieser Saison habe er jedoch abgeschlossen, erklärte Peter. Für den Angreifer steht nun die Volleyball Nations League mit der Nationalmannschaft an, für die erste Turnierwoche des DVV-Teams in Kanada (ab Donnerstag) wurde er in den 14-köpfigen Kader berufen.